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11 июля 11:46
автор: Александр Бойченко

Камил Гаджиев: Такое поражение для Макгрегора - не повод завершать карьеру

Ирландец уступил во второй раз подряд Дастину Порье.

Ирландец Конор Макгрегор будет драться, пока у него есть интересные предложения. Такое мнение высказал промоутер ТАСС Камиль Гаджиев.

«Это лучший расклад для Конора, - сказал Гаджиев. - Травмы - это плохо, но формально, что он даже не проиграл, хотя на самом деле это так. Я думаю, что он будет драться до тех пор, пока UFC найдет для него интересные бои. «Если завтра состоится бой Конора с известным бойцом, как Фергюсон, мы посмотрим».

«Все зависит от формы проигрыша. Такое поражение - не повод для завершения карьеры», - добавил собеседник агентства.

Конору Макгрегору 32 года. На его счету 28 боев в смешанных единоборствах, среди которых 22 победы и 6 поражений.

источник: ТАСС
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