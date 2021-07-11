Камил Гаджиев: Такое поражение для Макгрегора - не повод завершать карьеру

Ирландец Конор Макгрегор будет драться, пока у него есть интересные предложения. Такое мнение высказал промоутер ТАСС Камиль Гаджиев.

«Это лучший расклад для Конора, - сказал Гаджиев. - Травмы - это плохо, но формально, что он даже не проиграл, хотя на самом деле это так. Я думаю, что он будет драться до тех пор, пока UFC найдет для него интересные бои. «Если завтра состоится бой Конора с известным бойцом, как Фергюсон, мы посмотрим».

«Все зависит от формы проигрыша. Такое поражение - не повод для завершения карьеры», - добавил собеседник агентства.

Конору Макгрегору 32 года. На его счету 28 боев в смешанных единоборствах, среди которых 22 победы и 6 поражений.