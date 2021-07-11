Денис Лебедев: На мой взгляд, Конору уже хватит выступать, но от таких денег мало кто отказывается

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Я почему-то и думал, что Конор проиграет. Я часто ошибаюсь в таких больших прогнозах, но сейчас оказался прав. Но я думаю, это не конец. Уверен, что Конор вернется. За границей модно кричать и плеваться. Кто откажется от легких денег?

Все что он делал для того, чтобы стать Макгрегором с большой буквы, он делал, чтобы зарабатывать. Поверьте, это большие деньги. От них мало кто отказывается. На мой взгляд, ему уже хватит. Но человеку всегда мало. Единицы могут признать, что здоровье важнее денег», - приводит слова Лебедева «СЭ».

Напомним, что поединок завершился в конце первого раунда после того, как Конор сломал ногу, неудачно подвернув ее. Арбитры присудили победу Дастину техническим нокаутом.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.