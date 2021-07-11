Вадим Финкельштейн: Конор не завершит карьеру, за определенные деньги он снова выйдет на бой

Российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн отреагировал на поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Конор не завершит карьеру - будет драться периодически. Поймите, это ж бизнес. Макгрегор раскрученный, поэтому за определенные деньги снова выйдет на ринг через пару лет. Он собирает денежки. Конечно, Дана Уайт сможет уговорить Макгрегора на реванш с Порье - вопрос лишь в сумме», - приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».

Напомним, что поединок завершился в конце первого раунда после того, как Конор сломал ногу, неудачно подвернув ее. Арбитры присудили победу Дастину техническим нокаутом.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.