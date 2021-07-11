Алексей Жернаков: У Порье было преимущество - и физическое, и психологическое

Известный российский промоутер ММА Алексей Жернаков в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье на турнире UFC 264.

Ирландец проиграл техническим нокаутом сломал ногу в конце первого раунда.

«Я ожидал победы Порье, хотя и не совсем такого результата, потому что Макгрегор внезапно получил травму. Однако я предполагал, что Дастин победит техническим нокаутом, и думал, что это произойдет примерно во втором раунде. Травма только ускорила победу Порье.

Хотя оба спортсмена усиленно готовились к поединку, было ясно, что у американца есть преимущество - как психологическое, так и техническое.

На счету Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, из которых 22 победы и 6 поражений.