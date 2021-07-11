Промоутер Хрюнов: Думаю, Макгрегор закончит карьеру после этого боя

Российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от поединка бывшего чемпиона Absolute Fighting Championship (UFC) Конора Макгрегора и американского бойца Дастина Порье.

«Главное, что произошло сегодня вечером, - это сам факт боя. Мы видели Макгрегора, который буквально набросился на Порье. Загадка этого персонажа, я имею в виду Макгрегора, в том, что любовь фанатов к нему приносит фантастические финансовые результаты. На сегодняшний день это около двух миллионов проданных платных стримов, полная арена, поэтому я думаю, что Конор вряд ли завершит свою профессиональную карьеру. Хотя после такого поражения он, скорее всего, об этом объявит».

На счету Макгрегора 28 боев в смешанных единоборствах при 22 победах и 6 поражениях.