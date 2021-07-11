Сергей Харитонов: Я вообще не понимаю, зачем Макгрегор дерется

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился своими мыслями о нежелании бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора завершить профессиональную карьеру. В бою, состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля, Конор потерпел поражение от бывшего временного чемпиона лиги в легком весе американца Дастина Порье.

«Есть ли смысл для Макгрегора продолжать карьеру после травмы? Я не знаю, зачем он вообще дерется. У него много денег. Я понимаю, если бы он дрался ради денег, но просто так...Какой в этом интерес? Драться, чтобы драться, и выходить без формы - я этого не понимаю. Может, деньги где-то промотал?»,- сказал Харитонов в интервью «Чемпионат».