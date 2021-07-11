Иван Штырков: Скорее всего, мы увидим четвертый бой Конора и Порье

Боец клуба «Архангел Михаил», президент Академии боевых искусств RMK Иван Штырков прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в бою с бывшим временным чемпионом в легком весе американцем Дастином Порье.

«Снова Конор держит весь мир в напряжении, а затем разочаровывает. Травма, конечно, неприятный момент, главное, чтобы без последствий. Но уже с первого раунда было ясно, что Порье без лишних проблем пройдет мимо.

Дана Уайт не ставит однозначной точки в своем противостоянии, и, скорее всего, мы увидим четвертый бой», - сказал Штырков в интервью «Чемпионат».