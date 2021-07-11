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11 июля 15:49
автор: Александр Бойченко

Сергей Харитонов: Для меня Макгрегор уже мертв

Накануне ирландец уступил второй раз подряд Дастину Порье техническим нокаутом.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» поражение ирландца Конора МакГрегора от американца Дастина Порье в основном поединке UFC 264.

«В общем, мне не интересно это противостояние. Для меня Макгрегор уже мертв, Макгрегора нет. Порье - красавец, мужчина, он просто зарабатывает деньги и все, Конор тоже. Мне они не интересны как вид спорта. Понятно, что коммерция - это любой спорт, я так же зарабатываю», - сказал «СЭ» Харитонов.

Харитонов также считает, что когда у МакГрегора действительно стоящее противостояние, людям это интересно.

«Хоть бы было что-то новенькое, а здесь все то же самое. Что нового сделал Макрегор? Пнул Порье на пресс-конференции? Это уже не интересно, стандартно и предсказуемо. Было бы интересно что-то новое, но зачем Конору делать что-то новое? Он вылечит ногу и сразится с кем-то другим. Это бесплатные деньги, которые он сейчас получает», - добавил Харитонов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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