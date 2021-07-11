Сергей Харитонов: Для меня Макгрегор уже мертв

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» поражение ирландца Конора МакГрегора от американца Дастина Порье в основном поединке UFC 264.

«В общем, мне не интересно это противостояние. Для меня Макгрегор уже мертв, Макгрегора нет. Порье - красавец, мужчина, он просто зарабатывает деньги и все, Конор тоже. Мне они не интересны как вид спорта. Понятно, что коммерция - это любой спорт, я так же зарабатываю», - сказал «СЭ» Харитонов.

Харитонов также считает, что когда у МакГрегора действительно стоящее противостояние, людям это интересно.

«Хоть бы было что-то новенькое, а здесь все то же самое. Что нового сделал Макрегор? Пнул Порье на пресс-конференции? Это уже не интересно, стандартно и предсказуемо. Было бы интересно что-то новое, но зачем Конору делать что-то новое? Он вылечит ногу и сразится с кем-то другим. Это бесплатные деньги, которые он сейчас получает», - добавил Харитонов.