Ирландский боец Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге.

- Парни, только что из операционной! Все прошла отлично! Ощущения потрясающее! Шесть недель на костылях и вернусь! Пошли! – написал Макгрегор в своем твиттере.

Поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.