«Я выдохся. Я действительно закончил». Хабиб Нурмагомедов - о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять карьеру.

«Я выдохся. Я действительно закончил. Мне всего 32 года. Люди будут говорить о таких вариантах, может быть, следующих семи или восьми лет. Потому что в ММА много топовых парней, которым 37, 38, 39 лет. Они все еще на вершине. Думаю, люди будут говорить об этом до тех пор, пока не наступит тот день», - приводит слова Хабиба MMAJunkie.

Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры.

По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.