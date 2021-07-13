«Это был фальшивый Конор». Хабиб - о поражении Макгрегора от Порье

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедо отреагировал на поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Как сказал Дастин, это просто шум. Это был фальшивый Конор. Это мое мнение. Пару месяцев назад мы видели, насколько он был хорош. Теперь он пытался отличаться. Это выглядело подделкой. Вот почему эта чушь не подействовала на Дастина.

На мой взгляд, это была его большая ошибка. Он потерял так много энергии из-за того, что пытался проникнуть сквозь кожу Порье. Не сосредотачивайся на противнике, просто сосредоточься на себе», - приводит слова Нурмагомедова ESPN MMA.

Напомним, что в конце первого раунда Конор оступился и сломал голеностоп, и арбитры отдали победу Порье техническим нокаутом.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.