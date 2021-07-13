Макгрегор отстранен от поединков до 2022 года

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отстранен от участия в поединках до 2022 года.

Как сообщает в своем твиттере журналист Эл Доусон, 32-летний спортсмен не сможет выступать по состоянию здоровья от боев до 7 января, если не получит ортопедическое разрешение на бой.

«Минимальная дисквалификация — шесть недель, и отсутствие контактов (спаррингов) до начала-середины августа, согласно требованиям регулятора боевых видов спорта MMA», — написал инсайдер.

Напомним, что Макгрегор в последнем бою с американцем Дастином Порье проиграл техническим нокаутом. В первом раунде ирландец сломал ногу. Поединок прошел 10 июля.