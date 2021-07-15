Петр Ян - Стерлингу: «В октагоне ты сделаешь лишь то, что я тебе позволю»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал слова обладателя соответствующего пояса Альджамейна Стерлинга. Ранее Стерлинг заявил, что не очень хочет драться с Яном в Абу-Даби, по его мнению, лучше сделать это в США.

«Фальшивый чемпион ни черта не решает. Дана Уайт понимает, что ты первый «чемпион» в истории, который плакал, чтобы получить пояс. Тебе даже воевать в твоем штате не разрешат. Ты будешь драться там, где тебе говорят, нытик. В восьмиугольнике ты будешь делать только то, что я позволю», - написал Ян в своем Twitter.

Петр Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою с Альджамейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику, находившемуся в положении лежа. Многие считали, что в этом эпизоде ​​Стерлинг симулировал травму. На момент остановки поединка Петр лидировал со счетом 2:1 в выигранных раундах. Это второе поражение в карьере российского бойца, на его счету 15 побед.