Федор Емельяненко назвал возможного соперника в следующем поединке

Американский боец ММА Мэтт Митрион может стать следующим соперником Федора Емельяненко на турнире Bellator в Москве 23 октября.

«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», - приводит слова Емельяненко ТАСС.

Напомним, что соперники ранее уже встречались - в 2017 году их поединок закончился досрочной победой Митриона в первом раунде.

«Конечно, посмотрел первый бой несколько раз. Как говорится, у Бога случайностей не бывает, нужно делать выводы. А вообще, помня ту ситуацию, я чувствовал его и чувствовал - вот сейчас, сейчас... Что и случилось. Но я не видел того удара, который он нанес, он как будто бы отмахнулся тогда» - добавил Федор.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 43-летнего Митриона 13 побед и восемь поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.