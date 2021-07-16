Александр Емельяненко рассказал, что Нурмагомедов набрал лишний вес

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко признался, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов набрал лишние килограммы, поэтому он вряд ли сможет вернуться в спорт, даже если захочет.

«Нурмагомедов заслуживает всех своих наград, он немало сделал для российского и мирового ММА, но ему тяжело будет приходить в форму», - приводит слова Емельяненко «МК-Спорт», ссылаясь на портал «ВсеПроСпорт».

Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры.

По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.