Виталий Минаков: За пояс Махачеву драться еще рано, необходимо провести еще хотя бы пару поединков

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка Ислама Махачева с бразильцем Тиаго Мойзесом.

- Махачев же находится на пике своей формы. Сейчас драться с ним будет тяжело абсолютно любому оппоненту.

За пояс Исламу драться еще рано. Ему все-таки стоит не столько набрать физическую форму, сколько психологическую. Махачеву необходимо провести еще хотя бы пару поединков в UFC, - передает слова Минакова Sport24.ru.

Добавим, что 29-летний Махачев (19 побед, 1 поражение) не проигрывает семь поединков подряд. В предыдущем бою в марте 9-й номер рейтинга легковесов UFC досрочно победил Дрю Добера. 26-летний Мойзес (15 побед, 4 поражения), занимающий 14-е место в рейтинге UFC, имеет серию из трех побед кряду.

Полный кард турнира: