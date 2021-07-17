Ислам Махачев: Никому не пожелаю такой травмы, но Макгрегор заслужил

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился мнением о поражении ирландца Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье.
- Я так и предполагал, что Порье его выиграет. Но такая тяжелая травма... Я бы никому не пожелал такого. Но он заслужил, - цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».
Поединок между Макгрегором и Порье завершился в конце первого раунда, когда ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. В результате рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.
Добавим, что в ночь на 18 июля Махачев проведет поединок против Тьяго Мойзеса в рамках турнира UFC Vegas 31. На счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение. Россиянин не проигрывает семь поединков подряд. В предыдущем бою в марте девятый номер рейтинга легковесов UFC досрочно победил Дрю Добера. В активе 26-летнего Мойзеса 15 побед при четырех поражениях. Бразилец, занимающий 14-е место в рейтинге UFC, имеет серию из трех побед кряду.
Полный кард турнира:
Основной кард
Ислам Махачев (Россия) – Тиаго Мойзес (Бразилия)
Марион Рено (США) – Миша Тейт (США)
Джереми Стивенс (США) – Матеуш Гамрот (Польша)
Родольфо Виейра (Бразилия) – Дастин Штольцфус (США)
Габриэль Бенитес (Мексика) – Билли Карантильо (США)
Предварительный кард
Даниэль Родригес (США) — Престон Парсонс (США)
Аманда Лемос (Бразилия) – Монтсеррат Руис (Мексика)
Халид Таха (Германия) – Сергей Морозов (Казахстан)
Майлз Джонс (США) – Андерсон дос Сантос (Бразилия)
Франсиско Фигередо (Бразилия) – Малколм Гордон (Канада)
Алан Бодо (Франция) – Родриго Насименто Феррейра (Бразилия)