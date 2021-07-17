Ислам Махачев: Никому не пожелаю такой травмы, но Макгрегор заслужил

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился мнением о поражении ирландца Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье.

- Я так и предполагал, что Порье его выиграет. Но такая тяжелая травма... Я бы никому не пожелал такого. Но он заслужил, - цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».

Поединок между Макгрегором и Порье завершился в конце первого раунда, когда ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. В результате рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.

Добавим, что в ночь на 18 июля Махачев проведет поединок против Тьяго Мойзеса в рамках турнира UFC Vegas 31. На счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение. Россиянин не проигрывает семь поединков подряд. В предыдущем бою в марте девятый номер рейтинга легковесов UFC досрочно победил Дрю Добера. В активе 26-летнего Мойзеса 15 побед при четырех поражениях. Бразилец, занимающий 14-е место в рейтинге UFC, имеет серию из трех побед кряду.

Полный кард турнира: