Марат Балаев: У Махачева очень грамотная ударная техника

Российский смешанный боец Марат Балаев поделился своим мнением о перспективах соотечественника Ислама Махачева в борьбе за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Он очень хорошо борется. Я был на UFC, который проходил в Санкт-Петербурге. Там он дрался с Арманом Царукяном. Царукян кажется борцом - крепким, здоровым парнем, и Ислам раскатал его в борьбе. Борется отлично, очень грамотная ударная техника. У него такая поддержка, и я думаю, что он далеко пойдет», - цитирует Балаева «Спорт-Экспресс».

При этом спортсмен признался, что сначала скептически относился к Махачеву. Теперь он считает, что будет очень хорошо, если Дастин Порье победит Шарля Оливейру в титульном поединке, а затем сразится с Махачевым.

«Это будет лучший вариант для него. Он будет катать Дастина в бою», - добавил Балаев.

В следующем поединке Махачев встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом. Бой состоится 18 июля.