Хабиб показал подписчикам в Instagram Махачева за несколько часов до боя (фото)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фото своего близкого друга Ислама Махачева, который сразится с Тиаго Мойзесом в ночь с 17 на 18 июля. Их бой возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 31.

Последний раз Махачев дрался в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый бой россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы подряд. Последний раз он дрался в феврале этого года и победил решением судей Александера Эрнандеса.