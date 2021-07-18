Виталий Минаков: Манера ведения боя у Махачева интереснее, чем у Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков считает, что российский боец смешанного стиля Ислам Махачев бьется зрелищнее, чем Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру.

«У Ислама все впереди. Он не говорит много, ведет себя достаточно скромно. Манера ведения поединка у него меняется и становится, мне кажется, поинтереснее, чем у Хабиба. Полагаю, Дэйна Уайт держит в голове мысль, что Махачев может стать бизнес-проектом. Если бы в нем видели такой проект, мне кажется, ему бы гораздо быстрее давали бои с топами и приближали к титулу. А пока, наоборот, они Ислама немного придерживают», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Напомним, что Махачев победил Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде поединка в рамках UFC Vegas 31.

В активе 29-летнего россиянина 20 побед и одно поражение за всю карьеру в ММА.