Камил Гаджиев: Махачеву сейчас нужен какой-нибудь громкий бой и дальше точно титульный

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил шансы российского бойца Ислама Махачева на титульный поединок в UFC.

«Думаю, еще через один бой не давать ему чемпионский бой будет уже просто свинством. У него уже серия из восьми побед. Махачеву сейчас нужен какой-нибудь громкий бой и дальше точно титульный. Но даже если сейчас ему титульный не дадут, будет в принципе справедливо. Надо просто поработать над медийностью», - цитирует менеджера Sport24.

Напомним, что Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде поединка в рамках UFC Vegas 31. В марте россиянин также праздновал досрочный успех в бою с Дрю Добером.