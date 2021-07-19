Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA (видео)

Рэп-исполнитель Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов.
«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам - в комменты», - написал Сульянов в инстаграме.
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Напомним, что ранее артист в сторис своего инстаграма написал: «А еще к вопросу о том, кто хочет быть следующим… Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю».