Махачев заработал 116 тысяч долларов за победу над Мойзесом

Стали известны размеры гонораров бойцов после турнира UFC Vegas 31. Об этом сообщает The Sports Daily.

В главном бою турнира российский боец Ислам Махачев победил в четвертом раунде Тиаго Мойзеса.

По информации источника, россиянин заработал за этот поединок 116 тысяч долларов. Из этой суммы 55 тысяч полагаются ему за участие в поединке, 55 тысяч за победу и шесть тысяч в качестве поощрительной выплаты.

Этот гонорар стал самым крупным в карьере Махачева. Ранее лучшим результатом для него была выплата в размере 109 тысяч за победу над Арманом Царукяном в апреле 2019 года, но тогда значительную часть суммы (50 тысяч) составил бонус за лучший бой вечера.