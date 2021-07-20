Поединок Абдурахимова с Докосом в UFC перенесен на неделю из-за коронавируса в команде россиянина

Поединок между российским бойцом в тяжелом весе Шамилем Абдурахимовым и американцем Крисом Докосом, который должен был пройти на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на 25 июля (мск), состоится 1 августа.

«Бой перенесен на следующую неделю, ковид снова наносит удар!», - написал Докос в «твиттере».

Как сообщает MMA Junkie, дата сражения изменилась из-за того, что в лагере Абдурахимова был выявлен положительный тест на коронавирус.

Отметим, что в активе 39-летнего Абдурахимова 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. У 31-летнего Докос восемь побед и три поражения.