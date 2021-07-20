Дана Уайт: У Макгрегора хронический артрит лодыжек

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор вышел на бой с Дастином Порье, имея хронические проблемы с лодыжкой.

Напомним, что поединок между Порье и Макгрегором, состоявшийся на турнире в Лас-Вегасе 11 июля, завершился победой американца техническим нокаутом: в конце первого раунда ирландец оступился и сломал левую ногу. Позже Конор заявлял, что вышел в октагон со стрессовым переломом ноги и о его повреждении знал Уайт.

«Ему потребуется год на восстановление, прежде чем он сможет вернуться. Последние несколько лет у него были проблемы с лодыжкой. Он спросил, может ли затейпировать лодыжки перед боем, и получил разрешение Атлетической комиссии штата Невада, но решил не делать. Не знаю, почему. У него хронический артрит лодыжек», - приводит слова Уайта Fox News.

Для Порье эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Макгрегор потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.

Ранее бойцы провели между собой два сражения. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Дастин отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.