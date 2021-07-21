Махачев поднялся на четыре позиции в рейтинге легковесов UFC и обогнал Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся в первую пятерку рейтинга легкого дивизиона UFC.

Напомним, что ранее в Лас-Вегасе, на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Махачева с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Встреча завершилась в четвертом раунде после успешного удушающего приема в исполнении Ислама.

После поединка 29-летний российский боец совершил впечатляющий рывок в обновленном рейтинге легкого веса UFC. Махачев поднялся на четыре позиции и теперь занимает пятое место, уступая Майклу Чендлеру, Бенилу Дариушу, Джастину Гейджи, Дастину Порье и чемпиону организации Чарльзу Оливейре. Примечательно, что Ислам опередил ирландского бойца Конора Макгрегора.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Дастин Порье;