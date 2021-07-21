Промоушен Open FC объявил о поединке между Проводниковым и Багаутиновым

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников проведет поединок с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым на турнире лиги смешанных единоборств Open FC. Об этом сообщает RT.

«В это трудно поверить, но это факт. Руслан против Али. Подробности - в субботу эксклюзивно на YouTube-канале», - говорится сообщении пресс-службы промоушена в «инстаграм».

Напомним, что 36-летний Багаутинов последний свой бой провел в апреле этого года на турнире Brave CF 50, победив Дастина Ортиза единогласным решением судей. Всего на его счету 21 победа и семь поражений в ММА, а также два выигрыша в двух поединках в боксе.

37-летний Проводников последний раз выходил на ринг в июне 2016 года, где проиграл Джону Молине единогласным решением судей. В его активе 25 побед и пять поражений.