UFC собирается организовать бой Махачева с Дариушем

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев проведет следующий поединок в октябре или ноябре 2021 года.

По информации Tele-Sport.ru, UFC собирается организовать 29-летнему спортсмену бой против американца Бенейла Дариуша. Также сообщается, что следующим соперником чемпиона организации в легком весе Чарльза Оливейры станет Дастин Порье, а Джастин Гэтжи будет драться с Майклом Чендлером.

Напомним, 18 июля Махачев на турнире UFC on ESPN 26 победил удушающим приемом в четвертом раунде бразильца Тиаго Мойзеса.

Россиянин поднялся на пятую строчку рейтинга легковесов организации. В активе Махачева 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.