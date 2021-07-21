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21 июля 22:50
автор: Александр Поволоцкий

UFC собирается организовать бой Махачева с Дариушем

Американец идет на серии из семи побед.

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев проведет следующий поединок в октябре или ноябре 2021 года.

По информации Tele-Sport.ru, UFC собирается организовать 29-летнему спортсмену бой против американца Бенейла Дариуша. Также сообщается, что следующим соперником чемпиона организации в легком весе Чарльза Оливейры станет Дастин Порье, а Джастин Гэтжи будет драться с Майклом Чендлером.

Напомним, 18 июля Махачев на турнире UFC on ESPN 26 победил удушающим приемом в четвертом раунде бразильца Тиаго Мойзеса.

Россиянин поднялся на пятую строчку рейтинга легковесов организации. В активе Махачева 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

источник: Tele-sport.ru
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