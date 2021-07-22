Дос Аньонс заявил, что Хабиб может возобновить карьеру

Экс-чемпион легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос заявил, что получил от UFC поединок против россиянина Ислама Махачева, а также отметил, что в случае его победы, Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

«Я только что получил ответ от UFC, что Ислам согласился драться со мной 30 октября, 5 раундов в Абу-Даби, и Хабиб согласился выйти из отставки, чтобы отомстить за потерю своего брата после этого», - написал дос Аньос в своем «твиттере».

Напомним, Махачев на турнире UFC Вегас 31 победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде. После этого 29-летний россиянин поднялся на пятую строчку рейтинга легковесов организации и опередил Конора Макгрегора, проигравшего Порье.

В активе Ислама за карьеру в смешанных единоборствах 20 побед при одном поражении.