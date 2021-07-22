Менеджер Нурмагомедова отреагировал на слова дос Аньоса о возобновлении карьеры Хабиба

Менеджер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева Али Абдель-Азиз отреагировал на слова бразильца Рафаэля дос Аньоса, который заявил о запланированном поединке с Махачевым, а также о возможном возвращении Хабиба, если Ислам проиграет.

«Поговорил с менеджером Ислама - Али Абдель-Азизом, - написал журналист ESPN Бретт Окамото в «твиттере». - Он сказал, что Ислам хочет провести бой в декабре, а UFC настаивает на поединке в октябре, если у Махачева будет такая возможность.

Сейчас Ислам летит в Россию, еще ничего не обсуждалось. Слова о том, что Хабиб вернется в октагон, чтобы отомстить в случае поражения Махачева? Это неправда. Хабиб уже на пенсии, тем более у них уже был бой».

Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.

Махачев на турнире UFC Вегас 31 победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде. После этого 29-летний россиянин поднялся на пятую строчку рейтинга легковесов организации и опередил Конора Макгрегора, проигравшего Порье. В активе Ислама за карьеру в смешанных единоборствах 20 побед при одном поражении.