Дана Уайт заявил, что следующим соперником Махачева будет Дариуш

Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником российского бойца в легком весе Ислама Махачева может стать американец Бенеил Дариуш.

«Теперь им всем придется с ним драться. Я думаю, теперь мы организуем ему бой с Бенеилом Дариушем. Мне нравится эта идея», - приводит слова Уайта Yahoo Sports.

Напомним, 18 июля Махачев на турнире UFC on ESPN 26 победил удушающим приемом в четвертом раунде бразильца Тиаго Мойзеса.

Россиянин поднялся на пятую строчку рейтинга легковесов организации. В активе Махачева 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

У Дариуша - 21 победа, четыре поражения и один ничейный бой.