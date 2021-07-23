Порье прокомментировал слова Макгрегора после боя

Боец смешанных единоборств в легком весе Дастин Порье прокомментировал оправдания ирландца Конора Макгрегора после их поединка на турнире UFC 264.

«Макгрегор слаб, ему нужны оправдания, но я не особо вдаюсь в подробности… Эта победа в моем рекорде. Что бы Конор ни говорили, таков итог. Я здоров, я в безопасности, вернулся домой с очередной победой и я по-прежнему главный претендент – факты!» – цитирует американца «МК-Спорт» со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, что поединок между Макгрегором и Порье состоялся 10 июля. В конце первого раунда ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача. Ирландец заявил, что уступил из-за травмы ноги, которую получил во время подготовки к бою.

Макгрегор потерпел шестое поражение при 22 успешных боях. Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся.