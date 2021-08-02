Макгрегор проведет бой на инвалидной коляске

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор проведет бой 11 сентября следующего года.

Стоит отметить, что поединок будет проходить в инвалидной коляске. Соперником станет комик Аль Форан. Организатором поединка является комик и инвалид-колясочник Стево Тимоти.

Бои пройдут по правилам бокса. Все деньги, собранные в этот вечер, пойдут в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.

Напомним, 32-летний МакГрегор в июле сломал ногу в первом раунде поединка против Дастина Порье и не смог дойти до второго раунда, после чего бой был остановлен. Порье был награжден победой техническим нокаутом. Порье победил Макгрегора во второй раз подряд.