Махачев подерется с Дос Аньосом 30 октября на турнире UFC 267

Российский боец UFC Ислам Махачев проведет поединок с бывшим чемпионом организации Рафаэлем Дос Аньосом. Об этом сообщает MMAFighting.

По информации источника, бой должен состояться на турнире UFC 267, который запланирован на 30 октября в Абу-Даби.

Отметим, что на этом же соревновании российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян проведет титульный матч-реванш с Алджамейном Стерлингом.

Напомним, на турнире UFC Vegas 31 Махачев одержал победу над Тиаго Мойзесом в четвертом раунде. Дос Аньос провел последний бой в ноябре, победив американца Пола Фелдера судейским решением.

Ислам поднялся на пятую строчку рейтинга легковесов организации. В активе Махачева 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе Дос Аньоса - 30 побед и 13 поражений.