Умар Нурмагомедов рассказал, когда сможет вернуться в октагон

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Могу ли я драться на турнире в Абу-Даби 30 октября? Нет. К этому времени я не успею поправиться. Надеюсь, вернусь в декабре. Главное в реабилитации - не торопиться. На этом этапе - для меня прошло четыре месяца - качаю ногу, делаю приседания и специальные упражнения под присмотром реабилитолога», - цитирует Нурмагомедова Sport24.

На счету Нурмагомедова, который восстанавливается после операции на колене, один бой в UFC, в котором Умар победил казахстанца Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде. Всего на счету 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.