Сборные 14 стран примут участие в чемпионате Европы по ММА в Казани

252 спортсмена (164 – взрослые, 88 - юниоры) из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии примут участие в Открытом чемпионате и первенстве Европы (18-20 лет) по Смешанному боевому единоборству «ММА». Соревнования пройдут 16-20 августа в БСС «БАСКЕТ-ХОЛЛ» в Казани.
Трансляция всех дней чемпионата и первенства Европы запланирована ресурсах информационных партнеров: на странице спецпроекта мультимедийной платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России «ВКонтакте».
После слияния IMMAF с Всемирной ассоциацией ММА в 2018 году сборная России сохранила лидирующие позиции в мировом рейтинге. В настоящее время национальная команда занимает 1-е место в юниорском рейтинге и второе место во взрослом рейтинге.
Действующими чемпионами вропы 2019 года являются:
Взрослые - Виктория Дудакова, Магомед Алиев, Саламат Исбулаев, Магомедхабиб Умаров, Игорь Глазков
Юниоры - Загирхан Ибрагимов, Ахмед Нуцалханов, Доробшох Наботов, Омар Алиев, Шамсутдин Махмудов.
Состав взрослой сборной России по ММА 2021 года:
Мужчины
свыше 120,2 кг - Алексей Букарев, Аслан Хазботов, Шамиль Меджидов, Заурбек Магомедов
до 120,2 кг - Андрей Гайдамака, Максим Котельников, Омар Алиев, Степан Короленко
до 93 кг - Арслан Гаджиев, Гаджимурад Багаудинов, Магомед Гасанов, Руслан Шидаков
до 83,9 кг - Денис Зенединов, Гаджи Расулов, Руслан Ибрагимов, Шамиль Гаджимагомедов
до 77,1 кг - Даниил Широков, Евгений Морозов, Муса Рамазанов, Самур Магамедханов
до 65,8 кг - Гаджимурад Заваев, Магомед Гаджимурадов, Омараскхаб Юсупов, Салман Рамазанов
до 61,2 кг - Ахмед Гамзатов, Камил Газиявдибиров, Сергей Ширкунов, Шамил Бакхачалиев
до 56,7 кг - Ахмед Нутсалкханов, Динар Саниев, Михаил Ганичкин, Сулейман Бершигадов
до 52,2 кг - Адам Хамхоев, Амид Джавадов, Хизри Какаев, Шамиль Магомедгаджиев
Женщины
до 70,3 кг - Мария Ширканова, Ольга Лагодная, Дарья Пирогова, Екатерина Суслова
до 65,8 кг - Алена Агишева, Алина Маркелова, Елена Ветрова, Нина Харинова
до 61,2 кг - Александра Зайцева, Анастасия Кармаева, Екатерина Плиткина
до 56,7 кг - Маликат Кучаева, Мария Сабурова, Полина Балдина, Земфира Алиева
до 52,2 кг - Ангелина Панова, Анна Сафеева, Кристина Пургина, Руфина Сайфуллина
до 47,6 кг - Татьяна Никифорова, Валерия Тепышева, Вера Буга, Яна Макарова.
Расписание открытого чемпионата и первенства Европы (18- 20 лет) по ММА:
16 августа
11.00-19.40, 1/16 финала
14.00, церемония открытия
17 августа
11.00-19.40, 1/8 финала
18 августа
11.00-19.40, 1/4 финала
19 августа
11.00-19.40, полуфиналы
20 августа
11.00-19.40, финалы