Сборные 14 стран примут участие в чемпионате Европы по ММА в Казани

252 спортсмена (164 – взрослые, 88 - юниоры) из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии примут участие в Открытом чемпионате и первенстве Европы (18-20 лет) по Смешанному боевому единоборству «ММА». Соревнования пройдут 16-20 августа в БСС «БАСКЕТ-ХОЛЛ» в Казани.

Трансляция всех дней чемпионата и первенства Европы запланирована ресурсах информационных партнеров: на странице спецпроекта мультимедийной платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России «ВКонтакте».

После слияния IMMAF с Всемирной ассоциацией ММА в 2018 году сборная России сохранила лидирующие позиции в мировом рейтинге. В настоящее время национальная команда занимает 1-е место в юниорском рейтинге и второе место во взрослом рейтинге.

Действующими чемпионами вропы 2019 года являются:

Взрослые - Виктория Дудакова, Магомед Алиев, Саламат Исбулаев, Магомедхабиб Умаров, Игорь Глазков