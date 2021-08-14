Магомедов проиграл Стотсу на турнире Bellator 264

На турнире Bellator 264 российский боец смешанных единоборств в легчайшем весе 29-летний Магомед Магомедов уступил 32-летнему американцу Рауфьону Стотсу.
Победа Стотсу была присуждена единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Таким образом, Магомедов потерпел второе поражение в карьере при 18 победах. а Стотс одержал 17-ю победу при одном поражении.
В другом поединке американский боец Хаджимурат Бестаев победил единогласным решением судей соотечественника Тая Гвердера (29-28, 29-28, 29-28).
Напомним, что в главном бою вечера сойдутся чемпион Bellator в среднем весе нидерландец Гегард Мусаси и Джон Солтер из США.