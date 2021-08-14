Корешков единогласным решением судей победил Хомаси на турнире Bellator 264

В рамках основного карда на турнире Bellator 264 российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков победил представителя США Сабаха Хомаси.
Победа была присуждена россиянину единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).
Таким образом, 30-летний Корешков одержал 24 победу при четырех поражениях, а 32-летний Хомаси потерпел десятое поражение при 14 победах.
Ранее еще один россиянин Магомед Магомедов уступил американцу Рауфьону Стотсу, а американский боец Хаджимурат Бестаев победил соотечественника Тая Гвердера.
Напомним, что в главном бою вечера сойдутся чемпион Bellator в среднем весе нидерландец Гегард Мусаси и Джон Солтер из США.