Мусаси нокаутировал Солтера в главном бою на турнире Bellator 264

В главном бою на турнире Bellator 264 чемпион промоушена в среднем весе нидерландец Гегард Мусаси победил Джона Солтера из США.
Победа была присуждена Мусаси в третьем раунде, когда судьи засчитали технический нокаут.
Таким образом, 36-летний Гегард одержал 48-ю победу при семи поражениях, а 36-летний Солтер потерпел пятое поражение при 18 победах.
Ранее россиянин Андрей Корешков оказался сильнее американца Сабаха Хомаси, а еще один представитель нашей страны Магомед Магомедов уступил Рауфьону Стотсу из США.
источник: «Советский спорт»