Магомедкеримов победил Си и вышел в финал Гран-при PFL, где поборется за 1 млн долларов

На турнире PFL российский боец смешанных единоборств в полусреднем весе Магомед Магомедкеримов оказался сильнее представителя Швеции Садибу Си.

Победа россиянина была отдана единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Таким образом, Магомедкеримов вышел в финал Гран-при, главный приз которого составляет 1 миллион долларов.

Магомед одержал 29 победу при пяти поражениях, а Си проиграл в шестой раз при девяти победах (один поединок признан недействительным).

Ранее в предварительном поединке в полусреднем весе непобежденный Магомед Умалатов из России оказался сильнее единогласным решением судей Леандро Силвы из Бразилии.