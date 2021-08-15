Бой между Тухуговым и Рамосом состоится 30 октября в рамках турнира UFC 267

Стала известна дата поединка между российским бойцом смешанных единоборств Зубайрой Тухуговым и представителем Бразилии Рикардо Рамосом.

Согласно информации MMA Junkie, бой запланирован на 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Напомним, что первоначально Тухугов должен был биться с Рамосом в марте этого года, однако поединок был отменен после того, как россиянин получил травму.

В своей карьере Тухугов принял участие в 20 боях, одержал 19 побед (7 нокаутом) и потерпел пять поражений. Также в одном из его поединков был зафиксирован ничейный результат. На счету его будущего соперника 15 выигрышей, три из которых завершились нокаутом, и три поражения.