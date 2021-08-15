Нурмагомедов – Сехудо: Твой уровень намного выше моего

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов объяснил, по какой причине считает экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо более сильным бойцом, чем он сам.

– Скажу честно, твой уровень немного выше моего. А знаешь почему? Все дело в золотой медали Олимпиады, абсолютно другой уровень. Такой успех – мечта любого спортсмена, – написал российский спортсмен в комментариях к посту Сехудо в Instagram.

Напомним, что в 2008 году 34-летний американец завоевал золото на Олимпийских Играх в Пекине в весе до 55 кг. Всего на счету спортсмена 18 проведенных боев в рамках ММА, в которых он одержал 16 побед (7 нокаутом) и потерпел два поражения.

В 2020 году Сехудо завершил свою профессиональную карьеру.