Блогер Джейк Пол: Макгрегор стал выглядеть тупым, с ним уже покончено

Известный YouTube-блогер Джейк Пол раскритиковал бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Напомним, что ранее ирландский боец не раз публиковал на своей странице в социальных сетях жесткие посты о своих оппонентах. В частности, он пошутил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова, сравнив Абдулманапа Нурмагомедова со злом, а коронавирус, от которого он скончался, с добром.

– Для Макгрегора настал момент, когда он стал выглядеть тупым. Дело не только в его неуважительном отношении к другим. Он просто выглядит тупым после всего того, что он успел наговорить – угрожает убить людей, а потом тусуется, пьет и ходит по клубам в Лос-Анджелесе! Думаю, что с ним кончено, однако эго Конора не может с этим смириться, – цитирует Пола MMA Junkie.

Напомним, что 10 июля Макгрегор уступил американцу Дастину Порье. В конце первого раунда ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.