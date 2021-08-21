Харитонов заканчивал поединок с Конго со сломанной рукой

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заканчивал поединок на турнире Bellator 265 против француза Чейка Конго со сломанной рукой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Сергей сломал руку в первом раунде.

Напомним, что россиянин уступил представителю Франции удушающим приемом в конце второго раунда.

Таким образом, Чейк в 31 раз победил за карьеру при 11 поражениях и двух ничьих, также один бой был признан несостоявшимся. Сергей потерпел восьмое поражение при 31 победе и два поединка остались без результата.