Сергей Харитонов: Конго - пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился эмоциями после поединка против Чейка Конго из Франции на турнире Bellator 265.

Напомним, что россиянин уступил представителю Франции удушающим приемом в конце второго раунда. Затем стало известно, что Харитонов заканчивал поединок со сломанной рукой.

«Сегодня я провел поединок на Bellator 265, проиграл ветерану Чейку Конго. Одно лишь уважение к этому человеку, в 46 лет выходит, побеждает. Я даже, наверное, хочу сказать, что это пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать», - сказал Сергей в видео, опубликованном в его инстаграм.