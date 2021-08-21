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21 августа 09:14

Сергей Харитонов: Конго - пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать

Россиянин уступил французу в главном бою турнира Bellator 265.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился эмоциями после поединка против Чейка Конго из Франции на турнире Bellator 265.

Напомним, что россиянин уступил представителю Франции удушающим приемом в конце второго раунда. Затем стало известно, что Харитонов заканчивал поединок со сломанной рукой.

«Сегодня я провел поединок на Bellator 265, проиграл ветерану Чейку Конго. Одно лишь уважение к этому человеку, в 46 лет выходит, побеждает. Я даже, наверное, хочу сказать, что это пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать», - сказал Сергей в видео, опубликованном в его инстаграм.

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Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)

Таким образом, Чейк в 31 раз победил за карьеру при 11 поражениях и двух ничьих, также один бой был признан несостоявшимся. Сергей потерпел восьмое поражение при 31 победе и два поединка остались без результата.

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