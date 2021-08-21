Петр Ян сообщил о подписании контракта на реванш со Стерлингом

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил о подписании контракта на реванш с Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби, который состоится 30 октября.

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей», - написал Ян в своем твиттере.

UFC 267 bout agreement signed. Time to return what’s mine. No games with my prey this time. — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) August 21, 2021

Напомним, что в последнем поединке уроженец Дудинки подрался со Стерлингом на турнире UFC 259, который прошел 7 марта. Бой был завершен досрочно, поскольку Ян ударил соперника в область виска и лишился звания чемпиона в легчайшем весе. Позже россиянин заявил, что американец уклоняется от реванша.