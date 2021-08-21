Александр Емельяненко: Харитонов идет по наклонной. Ему пора заканчивать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельянеко поделился мнением о Сергее Харитонове после его поражения от Чейка Конго из Франции в главном поединке турнира Bellator 265.

«Поражение Сергея не стало неожиданностью. Харитонов - все! Ему пора завязывать со спортом. У него все пошло вниз по наклонной. Харитонов сейчас будет постоянно сливать бои», - приводит слова Александра «СЭ».

Напомним, что россиянин уступил Конго удушающим приемом в конце второго раунда. Затем стало известно, что Харитонов заканчивал поединок со сломанной рукой.

Таким образом, Чейк в 31 раз победил за карьеру при 11 поражениях и двух ничьих, также один бой был признан несостоявшимся. Сергей потерпел восьмое поражение при 31 победе и два поединка остались без результата.