Стерлинг о реванше с Яном: «Я надеюсь, ты изучил правила ММА»

Американский боец ​​UFC Алджемейн Стерлинг в своем Instagram-аккаунте подтвердил, что будет драться с россиянином Петром Яном.

«Я возвращаюсь. Надеюсь, ты изучил свод правил ММА. Петр Ян, увидимся 30 октября», - написал Стерлинг в социальной сети.

Спортивное мероприятие состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Петр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику, находившемуся в положении лежа. Многие считали, что в этом эпизоде ​​Стерлинг симулировал травму. На момент остановки поединка Петр лидировал по выигранным раундам со счетом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца с 15 победами на его счету.