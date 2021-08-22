Гастелум единогласным решением судей уступил Каннонье в главном бою UFC Vegas 34 (видео)

В главном поединке турнира UFC Vegas 34 сошлись бойцы среднего веса из США Джаред Каннонье и Келвин Гастелум.

Бой продолжился все пять раундов и завершился победой Каннонье единогласным решением судей - 48-47, 48-47, 48-47.

Джаред одержал свою 14 победу (восемь нокаутом) при пяти поражениях. Ранее в октябре 2020 году он уступил Роберту Уиттакеру единогласным решением судей.

Келвин потерпел восьмое поражение при 19 победах (семь нокаутом) и один бой был признан недействительным. В предыдущем поединке Гастелум в апреле 2021 года также проиграл Уиттакеру.