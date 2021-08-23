Нурмагомедов ответил на критику болельщиков из Афганистана

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою отказ говорить о политической ситуации в Афганистане.

Напомним, что на пресс-конференции 18 августа россиянин не захотел обсуждать последние события в ближневосточном государстве. После этого некоторые афганские фанаты раскритиковали Нурмагомедова.

«Реакцию я получил бурную от болельщиков из Афганистана. Пересмотрел ответ, там было неправильно сказано, что меня не касается, что там за тысячу километров. У меня с их народом очень тесные отношения. Под Сан-Хосе живут очень много афганцев, у меня там есть друзья из разных сфер. Они неправильно меня поняли. Я не хотел комментировать политическую обстановку. Хотел бы принести извинения, надеюсь, они меня простят», - приводит «Чемпионат» слова Хабиба.

Добавим, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина в ММА 29 побед в 29 поединках.